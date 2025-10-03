Un poble medieval de Lleida, entre els millors de Catalunya per viure després de jubilar-se segons The Huffington Post
El diari digital destaca que és una població apartada del brogit turístic, amb un encant més rural
Entre els sis millors pobles de Catalunya per jubilar-se, segons una informació del diari digital The Huffington Post, es troba Guimerà. La publicació destaca l’origen medieval d’aquesta població de l’Urgell, així com el seu encant rural i el fet de què està més apartat de zones turístiques saturades. "Tot un tresor medieval ubicat a Lleida que acull carrers estrets i cases de pedra en un ambient serè i autèntic per als que busquen desconnectar de l’enrenou modern. És considerat un dels pobles més bonics no només de Catalunya, sinó d’Espanya en general. Ofereix un estil de vida pausat en un entorn natural envoltat de paisatges rurals i turons, un lloc perfecte per respirar aire pur i disfrutar d’un merescut descans després de tants anys de feina i esforç."
Els altres cinc pobles que el diari recomana per jubilar-se són Sitges, Sant Pol de Mar, Tossa de Mar, Calafell i Castellfollit de la Roca.
El HuffPost explica que les persones que es jubilen acostumen a preferir una vida amb tranquil·litat i serenitat. Aquesta és una prioritat, afegeix, a l’hora d’establir-se en els últims anys. Una prioritat complementada per les opcions de disfrutar del temps lliure.
El diari acaba explicant que, "a Catalunya hi ha molts pobles, tant costaners com de l’interior, que poden satisfer les persones jubilades. Però hem fet una selecció de les millors localitats per a disfrutar del que es coneix popularment com una jubilació daurada".