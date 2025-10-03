REPORTATGE
Paradisos secrets a Lleida: una parella publica imatges d’espectaculars paratges naturals sense revelar ubicacions exactes
Rep milers de visites a les xarxes i demana de no descobrir els llocs per evitar massificacions
Una parella de Vic ha captat l’atenció en xarxes socials en compartir imatges de paradisos naturals de Lleida sense revelar les seues ubicacions exactes. Raquel Cruz i Joan Auferil, que actualment compten amb gairebé 10.000 seguidors a Instagram i més de 4.600 en TikTok, han optat per una estratègia poc comuna al món dels creadors de contingut de viatges. El que va començar com una afició per documentar els racons més espectaculars de Lleida i la Franja s’ha convertit en un fenomen viral.
El mateix els va succeir dilluns, quan van recórrer gorgs de la Noguera per a un dels seus reportatges. Es van creuar amb una família que, al veure que portaven càmeres i mòbils, els van demanar que no publiquessin imatges que poguessin atreure més visitants, malgrat que el lloc no era en absolut un secret.
El creixent interès pel turisme actiu es tradueix en centenars de milers de visitants als espais naturals de Lleida i en imatges com cues per fotografiar-se al cim de la Pica d’Estats o per recórrer el congost de Mont-rebei. En aquestes circumstàncies, hi ha qui guarda en secret la localització de llocs bonics i poc freqüentats com un boletaire callaria sobre on trobar una moixernera.
Aquest és un dels motius pels quals Cruz i Auferil publiquen només vagues referències dels llocs que exploren. L’altra raó és que, viatge a viatge, dissenyen una sèrie de rutes amb la intenció de recopilar-les en un llibre i oferir-les com a excursions guiades a grups reduïts. Donar-se a conèixer a les xarxes socials sota la denominació de Discover Walk Travel és per a ells un primer pas, mentre es preparen per obtenir la titulació com a guies.
Han recorregut amb aquesta finalitat Lleida, Osca i València, entre altres llocs. “Busquem llocs on no va ningú i Lleida és espectacular, molt més del que esperàvem”, asseguren. “Hi ha llocs massificats, però sovint n’hi ha prou amb caminar una mica més per trobar el teu paradís”.