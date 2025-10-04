RESIDUS
Nova Tracjusa tractarà residus de les plantes d’Alguaire i Constantí
Un informe avala la viabilitat ambiental del projecte de GAP a Juneda
Un informe de la consultora ambiental ERC-WATTEGA, promogut per la cooperativa GAP i presentat ahir a Lleida, avala la viabilitat ambiental del projecte de Nova Tracjusa, la planta de gasificació que preveu tractar fins a 45.000 tones a l’any de CSR, residus municipals ja processats que procediran al seu torn de les plantes de Constantí (Tarragona) i Alguaire.
Així ho van exposar ahir Eduard Cau, president de la promotora, GAP, i Ivan Capdevila, responsable de l’informe, que va detallar que el projecte compleix els requisits ambientals i de salut pública. L’informe remarca que la qualitat de l’aire de les Garrigues és bona i que el dèficit ambiental prové de l’excés de nitrats a les aigües subterrànies, procedents de l’excedent de purins.
El resultat d’aquesta anàlisi contravé els arguments de l’oposició al projecte, especialment d’ecologistes, i assenyala que l’autorització ambiental de la Generalitat al projecte de Nova Tracjusa ha estat exigent amb els requisits ambientals, la qual cosa portarà que les emissions i l’impacte siguin menors que els previstos el 2016.
L’informe analitza dades del 2014 dins al 2023 i detalla que els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) i ozó troposfèric (O3) són inferiors als establerts i només s’han observat oscil·lacions puntuals en partícules en suspensió (PM10) sense que hagin superat el límit màxim.
Tracjusa va iniciar la setmana passada les obres de la nova planta, que funcionarà el 2027. La instal·lació preveu substituir l’ús de gas natural per la gasificació de combustibles derivats de residus (CSR). L’objectiu és que sigui viable, ja que aquest any acaben les primes a la cogeneració.
Deixar de dependre del gas natural suposarà un estalvi de 300.000 MWh anuals. Amb la nova planta, GAP també vol incrementar la producció de biogàs i fertilitzants i arribar a les 18.000 tones. Per fer aquest fertilitzant s’arribaran a tractar 145.000 tones l’any de purins (un 60%) i altres residus agroalimentaris. L’increment de producció de biogàs donarà “sostenibilitat econòmica al model”. L’últim any, Tracjusa ha pagat 3,3 milions d’euros de drets d’emissió. Dels 5 milions que preveuen ingressar amb la nova planta, 1,5 correspondran al metà i la resta, 3,5, a la venda d’aquests drets.