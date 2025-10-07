TRIBUNALS
L’acusada de matar la seua filla a l’Alt Urgell era conscient dels seus actes
Així ho han determinat els psiquiatres que han elaborat les pericials pel crim. La nena, de 6 anys, va morir per una sobredosi de sedants que li va donar la mare
La dona acusada de matar la seua filla de 6 anys el novembre de l’any passat a Coll de Nargó tindria un trastorn de personalitat agreujat i depressió recurrent que, tanmateix, no l’afecten per comprendre les conseqüències dels seus actes. Així ho han determinat els psiquiatres que han elaborat els informes pericials, segons van informar ahir mitjans andorrans. Val a recordar que totes dos eren veïnes de Sant Julià de Lòria, al Principat. Per tant, presumiblement a la dona no s’aplicarà l’eximent complet de trastorn, la qual cosa implicaria que fos absolta. El crim serà jutjat a l’Audiència de Lleida, presumiblement amb un jurat popular.
S’ha de recordar que la investigada va desaparèixer amb la seua filla el dijous 7 de novembre de l’any passat. La dona va trucar a l’escola per dir que la petita estava malalta. Posteriorment, les dos van agafar un autobús i es van desplaçar fins a Coll de Nargó, on van arribar a mig matí. Dos dies després, la dona va acudir a l’Hotel Betriu de Coll de Nargó. Els seus responsables van alertar els Mossos d’Esquadra, que poc després van trobar el cos sense vida de la menor. La dona va ser empresonada a Ponent.
La nena va morir per una sobredosi de fàrmacs, segons va determinar l’informe toxicològic. De fet, la veïna de Sant Julià de Lòria (Andorra) va assegurar davant dels Mossos d’Esquadra que havia subministrat pastilles –sedants– a la seua filla i que ella també les havia pres per acabar amb la vida de les dos. L’informe va corroborar que la mort va ser per la “suma de medicaments” que la mare va administrar a la seua filla. La dona va assegurar als investigadors que no volia que la seua filla passés el mateix que havia passat ella, indicant així que li havia subministrat fàrmacs “per salvar-la”, cosa que per als investigadors és clar indici que va preparar el crim. Podria ser imputada per assassinat.