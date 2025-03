La nena assassinada per la seua mare va morir per sobredosi de fàrmacs

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La nena de 6 anys que suposadament va ser assassinada per la seua mare el novembre passat a Coll de Nargó, a l’Alt Urgell, va morir per una sobredosi de fàrmacs, segons ha determinat l’informe toxicològic. De fet, la veïna de Sant Julià de Lòria (Andorra) de 46 anys va assegurar davant dels Mossos d’Esquadra que havia subministrat pastilles –sedants– a la seua filla i que ella també les havia pres per acabar amb la vida de les dos. El cos de la menor no presentava signes externs de violència. L’informe ha corroborat que la mort va ser per la “suma de medicaments” que la mare va administrar a la filla, segons va informar ahir el Diari d’Andorra. La dona va assegurar als investigadors que no volia que la seua filla passés pel mateix que havia passat ella, indicant així que li havia subministrat fàrmacs “per salvar-la”, cosa que pels investigadors és un indici clar que va preparar el crim. L’altre informe pendent és l’anàlisi psiquiàtrica de la mare, que determinarà si l’empresonada és imputable o inimputable o si li són aplicables eximents parcials. La dona està diagnosticada de trastorn de la personalitat i de depressió major recurrent.

La investigada va desaparèixer juntament amb la seua filla el dijous 7 de novembre. Va trucar a l’escola per dir que la petita estava malalta. Posteriorment, les dos van agafar un autobús i es van desplaçar fins a Coll de Nargó, on van arribar a mig matí. Dos dies després, la dona va acudir a l’Hotel Betriu de Coll de Nargó. Els responsables van alertar els Mossos d’Esquadra, que poc després van trobar el cos sense vida de la menor. La dona va ser empresonada a Ponent.