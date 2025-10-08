La cooperativa energètica estrena seu estable
Primera entitat a ocupar el nou Institut d’Emprenedoria, a les oficines de la Fira. Campanya de captació de socis
El nou Institut d’Emprenedoria i Innovació (Insemi) de Mollerussa ha iniciat oficialment l’activitat acollint el seu primer projecte estable. Així, la cooperativa energètica La Plana Sostenible s’ha instal·lat en aquest espai, concebut per impulsar el talent, la innovació i l’emprenedoria. Es troba a l’edifici Sant Jordi, compartint espai amb Fira de Mollerussa.
Des de la seu a l’Insemi, la cooperativa oferirà un servei d’atenció personalitzada per a veïns, empreses i institucions interessades a afegir-se a la comunitat energètica. L’objectiu és analitzar les necessitats energètiques de cada llar o negoci i informar sobre les opcions de participació en el projecte d’autoconsum compartit.
El projecte prioritari consisteix en la instal·lació de 125 kW de potència fotovoltaica a la coberta dels pavellons firals, dels quals un 10% es destinaran a l’ajuntament i la resta es distribuirà entre els socis. L’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia subvencionarà l’actuació, que inclou, a més, quatre punts de recàrrega.
Campanya de captació de socis
La Plana Sostenible iniciarà ben aviat els tràmits administratius i tècnics, amb previsió de finalitzar el projecte l’octubre del 2026. En paral·lel, es posa en marxa una campanya de captació de socis, en la qual es permetrà la reserva anticipada de potència. Les visites a l’oficina són tres dies a la setmana, amb cita prèvia.