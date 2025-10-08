SEGRE

Tres flors d’honor per a un poble de Lleida: premi a la qualitat dels seus paisatges urbans

El Palau d'Anglesola revalida el reconeixement de Viles Florides per mantenir 1.300 arbres i 2.350 arbustos. Destaquen la implicació dels veïns

Alcalde i regidors, recollint el premi. - A. EL PALAU

Alcalde i regidors, recollint el premi. - A. EL PALAU

Publicat per
Joan Gómez

Creat:

Actualitzat:

El municipi del Palau d’Anglesola ha renovat les tres Flors d’Honor en la catorzena gala de Viles Florides, celebrada divendres passat al Món Sant Benet, un reconeixement que distingeix els pobles i ciutats que aposten per cuidar i embellir el seu entorn natural.

Viles Florides, un moviment que ja reuneix 170 municipis de Catalunya i Andorra, valora la qualitat dels paisatges urbans, el respecte pel medi ambient i la promoció d’espais saludables. En aquest mapa verd, el Palau d’Anglesola continua sent l’únic municipi del Pla d’Urgell que forma part d’aquesta xarxa. I és que el Palau compta amb un total de 1.300 arbres ornamentals i més de 2.350 plantes arbustives, a més de places, jardins i parcs cuidats al detall, tal com va explicar l’alcalde, Francesc Balcells, que va voler remarcar que darrere d’aquesta bellesa hi ha molt més que flors: hi ha persones compromeses.

Així un grup de veïns voluntaris reguen els arbres i recullen escombraries de forma altruista; la brigada municipal repara desperfectes i els jardiners Víctor i Kiko conserven cada racó en perfectes condicions de manteniment.

Col·laboradors

També col·laboren alumnes i docents de l’escola de primària Arnau Berenguer, així com la guarderia, i entitats locals com La Banqueta del Palau o Els Amics dels Peluts, que fomenten la consciència ambiental ja des d’edats primerenques. Des del 2021, quan es va adherir al moviment Viles Florides, el Palau forma part d’aquesta xarxa i ha anat consolidant la seua aposta verda: el 2024 va obtenir per primera vegada tres Flors d’Honor i el 2025 les ha renovat, reafirmant-se com a referent comarcal en la cura del paisatge i la sostenibilitat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking