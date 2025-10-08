Tres flors d’honor per a un poble de Lleida: premi a la qualitat dels seus paisatges urbans
El Palau d'Anglesola revalida el reconeixement de Viles Florides per mantenir 1.300 arbres i 2.350 arbustos. Destaquen la implicació dels veïns
El municipi del Palau d’Anglesola ha renovat les tres Flors d’Honor en la catorzena gala de Viles Florides, celebrada divendres passat al Món Sant Benet, un reconeixement que distingeix els pobles i ciutats que aposten per cuidar i embellir el seu entorn natural.
Viles Florides, un moviment que ja reuneix 170 municipis de Catalunya i Andorra, valora la qualitat dels paisatges urbans, el respecte pel medi ambient i la promoció d’espais saludables. En aquest mapa verd, el Palau d’Anglesola continua sent l’únic municipi del Pla d’Urgell que forma part d’aquesta xarxa. I és que el Palau compta amb un total de 1.300 arbres ornamentals i més de 2.350 plantes arbustives, a més de places, jardins i parcs cuidats al detall, tal com va explicar l’alcalde, Francesc Balcells, que va voler remarcar que darrere d’aquesta bellesa hi ha molt més que flors: hi ha persones compromeses.
Així un grup de veïns voluntaris reguen els arbres i recullen escombraries de forma altruista; la brigada municipal repara desperfectes i els jardiners Víctor i Kiko conserven cada racó en perfectes condicions de manteniment.
Col·laboradors
També col·laboren alumnes i docents de l’escola de primària Arnau Berenguer, així com la guarderia, i entitats locals com La Banqueta del Palau o Els Amics dels Peluts, que fomenten la consciència ambiental ja des d’edats primerenques. Des del 2021, quan es va adherir al moviment Viles Florides, el Palau forma part d’aquesta xarxa i ha anat consolidant la seua aposta verda: el 2024 va obtenir per primera vegada tres Flors d’Honor i el 2025 les ha renovat, reafirmant-se com a referent comarcal en la cura del paisatge i la sostenibilitat.