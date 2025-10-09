Els veïns recullen més de 400 quilos de deixalles en un matí
Constaten que molts residus són de pobles pròxims amb recollida domiciliària
Prop d’una cinquantena de veïns de Rosselló van participar dissabte al matí en la primera recollida de deixalles organitzada amb motiu del Dia de la Serra. La iniciativa, impulsada conjuntament pel Club Excursionista i Escalada Rosselló, el Club Ciclista de Rosselló, l’Associació de Caçadors i el consistori, va permetre recollir prop de 400 quilos de residus. Segons l’alcalde, Joan Andreu Urbano, entre la brossa recollida es van trobar coixins, botelles de plàstic i de vidre, llaunes, mantes, roba, calçat, sacs de ràfia i fins i tot una gandula de piscina, a més de cadires, entre altres materials. Tots seran reciclats adequadament. La zona no s’adequava des de fa anys, però també posa de manifest que molts dels abocaments són de persones foranes.
L’ajuntament de Rosselló ha denunciat en diverses ocasions abocaments incontrolats de veïns de pobles pròxims on es porta a terme la recollida de brossa domiciliària que deixen les bosses a les illes de contenidors, cosa que s’ha convingut a anomenar “turisme d’escombraries”. De fet, ha arribat a comptabilitzar més d’una tona a l’any de residus que tiren veïns forans a les seues illes de contenidors, principalment en els destinats a rebutjos no reciclables.
Urbano va incidir que espera que amb el canvi dels contenidors després de la renovació de l’empresa adjudicatària el mes passat (el servei s’ha adjudicat a Urbaser, que reemplaça FCC-Arnó) es posarà fi a aquesta situació. “Els nous contenidors estaran tancats i s’obriran bé utilitzant un codi o amb targetes, la qual cosa permetrà detectar l’origen de bosses d’escombraries foranes que quedaran fora dels dipòsits.”
D’altra banda, l’alcalde va remarcar que els agents cívics també tindran més possibilitats de llegir les matrícules dels cotxes que parin per llançar els seus rebutjos. Va insistir que la Generalitat ha de deixar instal·lar càmeres de videovigilància, tal com es va reclamar en la reunió d’alcaldes del Segrià la setmana passada.