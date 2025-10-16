Acusen els Agents Rurals de negligència per lliurar una gossa amb signes de maltractament al seu titular a la Noguera
L'animal va morir dos dies després i l'entitat FAADA també denunciarà el seu propietari per maltractament i abandó
La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha denunciat el cas d'una gossa que va ser trobada a la Sentiu de Sió (Noguera) amb clars signes de maltractament i abandó i que va acabar morint dos dies després que els Agents Rurals la tornessin al seu propietari. Els fets van passar el 30 de setembre i l'entitat acusa els Agents Rurals d'actuar amb "negligència" amb el "beneplàcit" de l'Ajuntament de la Sentiu de Sió per haver entregat l'animal al seu titular malgrat el seu "estat crític" i l'existència de "clars indicis d'un presumpte delicte de maltractament animal". Davant d'això, FAADA presentarà una denúncia contra els responsables de l'animal i les administracions involucrades en el cas.
Segons ha explicat l'entitat FAADA, l'animal va ser trobat el dimarts 30 de setembre en "estat crític" amb signes de debilitat, desnutrició i múltiples ferides a les orelles, morro, cos i extremitats.
Les persones que van localitzar la gossa van alertar l'Ajuntament del municipi i els Agents Rurals, els quals van comprovar que el gos estava identificat amb microxip. Els agents van contactar amb la persona que figurava de titular, la qual va explicar que havia entregat l'animal a una tercera persona l'any 2023 i que en desconeixia l'estat actual.
La propietària de la gossa va reclamar l'animal i els Agents Rurals li van tornar. Des de FAADA critiquen l'actuació dels Agents Rurals, ja que consideren que davant "d'un possible delicte de maltractament animal", la gossa s'havia d'haver quedat sota custòdia de l'administració per garantir la seva protecció i rebre l'atenció veterinària pertinent. L'animal va morir dos dies després.
Els Agents Rurals li faran una necròpsia
Des dels Agents Rurals han explicat que van retornar l'animal a la seva propietària, ja que aquest es va oferir a dur-lo a un veterinari amb l'objectiu d'agilitzar l'assistència mèdica. També han indicat que van acordar amb la titular que els agents farien seguiment del cas.
De fet, Agents Rurals destaquen que la propietària va portar la gossa al centre veterinari el mateix 30 de setembre, on els professionals van detectar-li leishmaniosis i li van posar un tractament. Tot i això, l'animal va morir la matinada el 2 d'octubre i ara els agents han comissat el cadàver per poder realitzar-li una necròpsia, que determinarà la causa de la mort.
Els Agents Rurals mantenen la investigació oberta i han obert diligències penals per determinar si els fets poden ser constitutius d'un delicte penal.