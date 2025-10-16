Detingut a Andorra un home de 44 anys buscat a Espanya per agressions sexuals a menors
Residia al Principat des del 2019 i va ser condemnat el 2023
La policia d’Andorra ha detingut aquest dijous al matí a Andorra la Vella a un home de 44 anys que estava buscat a Espanya per complir una condemna per agressions sexuals a menors. Segons ha informat la policia en un comunicat, l’Audiència Provincial de Sevilla havia emès una ordre internacional de detenció perquè l’arrestat complís la condemna penal que tenia pendent per delictes comesos entre 2013 i 2016.
Concretament, se'l va condemnar per un delicte continuat d’agressió sexual a menor d’edat i un delicte continuat d’abús sexual a menor d’edat, uns delictes que a Andorra serien constitutius d’un delicte major d’agressió sexual constitutiva de violació.
L’home residia a Andorra des del 2019, però va ser condemnat el 2023 i va ser la policia la que, a través d’una sospita, va activar els canals de cooperació internacional. Després de verificar els fets, el cos de seguretat va constatar que l’ara detingut havia fugit des d’Espanya i es trobava residint al Principat pendent de complir la condemna.
Ordre activada aquesta setmana
En el moment en què Interpol va activar aquesta mateixa setmana la recerca internacional, els efectius de la Oficina Central Nacional d’Interpol a Andorra han procedit "immediatament" a detenir l’home per ordre de la Fiscalia. La policia ha indicat que l’arrestat ha passat a disposició judicial aquest mateix dijous al migdia i s’espera que les autoritats espanyoles formalitzin la demanda d’extradició.