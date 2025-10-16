Projecten la reforma integral del centre per 12,4 milions
Fins a 37 actuacions estratègiques que opten a ajuts del Pla de Barris
Arbeca ha donat llum verda en sessió plenària i per unanimitat a la seua participació en la primera convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat 2025-2030 amb un projecte que preveu una transformació integral urbana, ambiental i social de la localitat. El termini per presentar projectes va acabar ahir. L’alcalde, Francesc Roset, va avançar que el pla contempla 37 actuacions que suposaran una inversió de 12,4 milions d’euros, per als quals el consistori preveu sol·licitar una subvenció per valor d’11 milions. Es tracta de l’ajut econòmic més important sol·licitat per aquest municipi de les Garrigues.
El pla integral s’articula al voltant de diverses línies estratègiques que busquen impulsar la transformació física de l’espai públic i del parc d’habitatges, la transició ecològica i la cohesió social i comunitària. Des del punt de vista ambiental, s’inclouen actuacions específiques per fer front a l’emergència climàtica i mitigar els efectes del canvi climàtic, promovent un model urbà més sostenible i resilient. Entre les actuacions més destacades s’inclouen la urbanització de nous carrers, la renovació de la xarxa d’aigua potable i el reemplaçament de l’enllumenat públic per tecnologia led, per millorar l’eficiència energètica i reduir el consum. La creació d’un centre cívic, un nou pavelló municipal i una altra biblioteca pública completen les principals accions que s’impulsaran.
Roset va explicar que el projecte incorpora un fort component social i comunitari, orientat a “reduir les desigualtats amb accions contra la vulnerabilitat, l’exclusió i la desprotecció”, va dir, al mateix temps que vol fomentar l’empoderament de la ciutadania. També es preveuen mesures d’equitat de gènere, amb programes inclusius en el marc de la discriminació. “El pla no oblida altres àmbits com la salut, l’educació i el benestar comunitari amb diversos programes dirigits als grans impulsant accions d’envelliment actiu i de lluita contra l’aïllament i la solitud”, va assenyalar. Es contemplen iniciatives en matèria econòmica i d’ocupació, apostant per una ocupació de qualitat i per “promoure el comerç de proximitat”.
El passat dia 9 d’octubre el consistori va presentar les principals línies del projecte en un acte participatiu i que va comptar amb les associacions locals. Els veïns van poder valorar les propostes i aportar noves idees, a través d’urnes o de la pàgina web municipal.