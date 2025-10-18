FIRES
La Generalitat atansa els seus serveis al ciutadà al Pirineu amb 7 noves seus
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, anuncia una reestructuració ambiciosa amb la creació de 4 noves seus i 3 OAC || Dalmau aposta per ser “més pròxim a la realitat del ciutadà”
El Govern de la Generalitat va anunciar ahir un “ambiciós pla de reestructuració integral” de les seues oficines i seus administratives en l’Alt Pirineu i Aran que es materialitzarà en la creació de quatre noves seus corporatives i tres noves Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC). L’anunci el va fer ahir a La Seu el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, en el marc de la inauguració de la Fira de Sant Ermengol. Dalmau va destacar la voluntat del Govern d’atansar l’administració al territori de muntanya i de ser “més pròxim a la realitat del ciutadà”. Així mateix va definir la fira com a “punt d’unió entre el món urbà i el rural, ja que reforça els vincles comunitaris i posa de relleu la identitat pirinenca”. L’alcalde, Joan Barrera, va parlar de la fira com “un projecte de vida de persones que creu en el Pirineu i desenvolupa una economia sostenible”.
La reestructuració busca consolidar l’actual desplegament de serveis territorials, que es troben situats majoritàriament en espais cedits provisionalment. Les noves seus corporatives que centralitzaran la delegació territorial del Govern s’ubicaran a La Seu, Tremp i Puigcerdà.
A la capital del Alt Urgell, l’ajuntament va firmar ahir un conveni que preveu la cessió de 2 edificis del centre històric. Els antics jutjats de Pati Palau seran la seu de Territori, Agricultura, Interior i el Comisionat per a les Relacions Interpirinenques. D’altra banda, La Seu cedeix un immoble del carrer Canonges per a futures ampliacions d’aquests serveis. A Tremp, el Govern construirà una nova seu al passeig Pompeu Fabra i a Puigcerdà, el Govern convertirà l’antiga seu de Turisme de Catalunya en delegació d’Economia i Finances i Empresa i Treball. El pla també inclou crear 3 Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) en La Seu, en el passatge Alsina, Tremp i Puigcerdà.