Es renova la xarxa elèctrica de la vall d’Àger
Electra, filial d’Atlas Energía, substituirà al novembre els comptadors de 1.300 abonats de quatre pobles. Invertirà un milió d’euros en cinc anys
Electra Redenergia, filial de l’empresa lleidatana Atlas Energía, és des d’aquest mes la nova propietària de la xarxa elèctrica de la vall d’Àger a l’adquirir els actius de la distribuïdora Elèctrica del Montsec, empresa que arrossegava anys de queixes veïnals, problemes de serveis i irregularitats en la gestió. L’operació, ja formalitzada, ha comptat amb l’autorització de la direcció general d’Energia de la Generalitat i permet a l’empresa assumir de forma immediata la gestió directa de la infraestructura.
Aquesta xarxa de la vall d’Àger subministra electricitat a uns 1.300 abonats dels municipis d’Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa (l’EMD de Fontllonga) i Os de Balaguer (poble d’Alberola), que en els últims anys han patit talls freqüents, lectures errònies i una atenció deficient al client per part de l’anterior gestora.
A partir del novembre
Electra Redenergia ha avançat que al novembre posarà en marxa una campanya per substituir els actuals comptadors per dispositius telegestionats, que permetran fer lectures remotes de consum, eliminant les estimacions i facturant sempre sobre dades reals. Està previst canviar més d’un miler d’aquests aparells. La instal·lació d’aquests nous equips no tindrà cap cost per als usuaris i una vegada substituïts, el nou comptador quedarà operatiu de forma immediata.
El CEO d’Electra, Néstor Gutiérrez, va confirmar que ja s’han portat a terme auditories per fer un pla d’inversió d’un milió d’euros en els propers cinc anys per modernitzar i reforçar la xarxa de distribució. Aquest pla inclou actuacions en els punts de la infraestructura que presentin més complexitat o risc, amb l’objectiu de garantir la màxima seguretat i fiabilitat del servei. Està previst la setmana que ve iniciar reunions informatives als municipis per resoldre dubtes dels veïns i explicar el nou model de gestió.
“Un calvari”
Per la seua banda, l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgés, va apuntar que els veïns volen tenir informació sobre els canvis que aplicarà la nova distribuïdora “a partir de ja”. “Hem passat un calvari i ara és necessari saber com ens arribaran les factures i amb quines lectures per tenir clar quant pagar.”