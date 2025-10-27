FIRES
La Fira del Comerç d’Alcarràs esgota existències
El certamen rep un nombrós públic
La plaça del Mercat va acollir ahir la 33a Fira del Comerç i el Rebost d’Alcarràs, una cita consolidada com a punt de trobada del comerç local i del teixit associatiu del municipi. Amb més de cent parades i un ampli programa d’activitats per a totes les edats, aquest certamens reivindica el comerç de proximitat com a motor econòmic i social del poble, sota l’eslògan Lo millor de casa nostra!
L’alcalde d’Alcarràs, Jordi Castany, considera que l’èxit de la fira ha estat per partida doble: tant de visites com de vendes. El primer edil va assegurar que la majoria de les parades agroalimentàries “van aconseguir esgotar les existències” abans del tancament i que l’afluència de públic “ha estat excepcional”. “Aquest èxit consolida cada vegada més aquest esdeveniment d’Alcarràs com la millor fira del comerç de Lleida”, va remarcar l’alcalde.
A més dels estands, el públic que va acudir a la fira va poder assistir a exhibicions esportives i artístiques, tallers de ceràmica infantils, espectacles a càrrec de la companyia La Cremallera Teatre, concerts i exposicions de vehicles clàssics, bonsais i de maquinària agrícola, entre d’altres.