TRÀNSIT
Incendiat un cotxe a Balaguer
Els Bombers van treballar ahir al matí en l’extinció d’un incendi que va cremar un cotxe a Balaguer. Es va declarar a les 9.42 hores al carrer Valentí Almirall i es va iniciar en el motor. Hi va acudir una dotació. Dilluns a la nit es va cremar un cotxe al barri de Pardinyes de Lleida. D’altra banda, els treballs per retirar un camió que transportava porcs dilluns a la tarda a l’A-14 a Almenar (vegeu SEGRE d’ahir) van finalitzar cap a les 9.00 hores d’ahir. Es van registrar cues de diversos quilòmetres, segons Trànsit.