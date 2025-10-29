En marxa la parada de bus al Codís amb viatges a Lleida i Barcelona
La nova parada d’autobús a la Urbanització el Codís de Golmés ja està activa. Aquesta és una iniciativa de l’ajuntament del municipi amb l’objectiu de reforçar la mobilitat quotidiana del veïnat i facilitar els desplaçaments cap a Lleida i Barcelona. L’actuació s’emmarca en el compromís municipal de fomentar l’ús del transport públic i fer-lo més accessible, còmode i eficient per a tota la ciutadania.
La parada està situada a l’antiga N-II i pròxima a la discoteca Big Ben. Amb la seua entrada en servei, el consistori amplia la cobertura de transport públic a un àmbit residencial que supera els 300 veïns, i que a més dona servei a espais industrials i de lleure de l’entorn. A més, també la podran utilitzar veïns de Mollerussa, ja que s’ubica en un punt a prop de zones com l’eixample de l’avinguda de la Sardana.
El projecte compta amb el vistiplau de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM), que va instal·lar una marquesina al costat de la carretera en direcció a Barcelona. En el sentit Lleida, per falta d’espai, s’ha habilitat una parada senyalitzada amb un pal.
Homenatge
D’altra banda, l’ajuntament de Golmés ha celebrat la Festa de la Gent Gran, que ha reunit els avis del municipi en un acte de reconeixement a les persones nascudes en els anys 1944 i 1945. L’acte, concebut com a homenatge generacional i espai de trobada, va tenir lloc al restaurant Resquitx.