BIODIVERSITAT
El musclo zebra s’expandeix i ja en detecten a tots els grans embassaments de Lleida
La CHE troba larves a Terradets i Camarasa, els últims lliures fins ara del mol·lusc invasor. “Només es pot intentar alentir-ne la propagació i preparar-se per conviure-hi”, afirma un expert de la UdL
La presència del musclo zebra continua estenent-se pels grans rius de Lleida i, des d’aquests, per les infraestructures de regadiu i de proveïment d’aigua de tota la demarcació. El procés d’expansió d’aquesta espècie invasora, que colonitza tubs i canonades fins a l’obturació, posa en risc l’ús lúdic i turístic de diversos embassaments, activitats que porten dècades consolidades entre els principals atractius turístics de Ponent.
La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) va confirmar ahir que l’última campanya de mostreig d’aquesta espècie invasora ha aportat “indicis de presència larvària” amb una “baixa concentració” als embassaments de Terradets i Camarasa, a la Noguera Pallaresa, a la qual cosa se suma la detecció, per segon any consecutiu, de larves a Canelles, a la Ribagorçana.
La campanya, que va incloure la presa de 652 mostres de superfície i 140 mostres en profunditat en 38 embassaments entre el juliol i el setembre, no afegeix nous embassaments a la llista dels que allotgen exemplars adults, en la qual l’any passat va entrar Santa Anna, a la Ribagorçana.
En aquest sentit, l’expansió del musclo zebra inclou ja tots els embassaments dels trams mitjans i baixos dels grans rius lleidatans, atès que als anteriors se’ls sumen Oliana i Rialb al Segre, Escales a la Ribagoçana i Sant Antoni i Sant Llorenç a la Pallaresa. Completen la llista Utxesa, al Canal de Seròs, Barasona a l’Éssera, Sant Salvador al Canal de Saidí i Mequinensa i Riba-roja a l’Ebre.
I què es pot fer en un escenari així? No gaire. “L’única opció és alentir-ne la propagació per guanyar temps i preparar-se per conviure amb l’espècie”, assenyala Antoni Palau, professor de la UdL i expert en aigua que porta dos dècades investigant el mol·lusc.
“No hi ha volta enrere. Està als embassaments més grans i caldrà començar a prendre mesures a totes les preses d’aigua per a reg i per a proveïment que en surten”, anota.
El catàleg d’opcions inclou, entre d’altres, duplicar les captacions per disposar d’una alternativa en cas d’obturació de l’altra, instal·lar punts de tractament en l’origen dels sistemes o monitorar les xarxes.
“L’important és posar les solucions a temps. Hem d’adaptar les infraestructures a aquesta espècie i a d’altres”, indica Palau. Entre aquestes destaquen els briozoos, una espècie de fregall orgànic de més impacte que el musclo zebra.
Prohibit navegar a Canelles i a Santa Anna des de l’1 de novembre
La navegació quedarà prohibida a partir de dissabte vinent, 1 de novembre, als embassaments de Canelles i Santa Anna, a la Noguera Ribagorçana, després d’haver-se confirmat la presència del musclo zebra en ambdós embassaments sense que fins al moment cap administració pública ni entitat privada hagi instal·lat una estació de neteja. La suspensió d’aquesta activitat “es mantindrà fins que no s’habiliti una estació de neteja en ambdós embassaments”, va anunciar ahir la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre).
L’organisme de conca “ha portat a terme” al llarg dels últims mesos “una roda de contactes amb les administracions locals de la zona i amb administracions amb competències en matèria de turisme per intentar que s’habilités una estació durant la temporada d’estiu”, assenyala en una nota. L’absència d’aquesta instal·lació ha acabat per desencadenar la prohibició.