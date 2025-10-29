Una plaça dissenyada per unir generacions
Arranquen les obres de la primera fase de l’espai, davant del Centre de Serveis. Tindrà una gran pèrgola, jocs i zones enjardinades
L’ajuntament de Sidamon executa la primera fase de la nova plaça al costat del Centre de Serveis, a l’emplaçament on s’ubicava l’antiga escola de primària El Timó, amb l’objectiu de modernitzar un àmbit obsolet i convertir-lo en un punt de trobada intergeneracional.
La intervenció, adjudicada a l’empresa Garrofé, està valorada en 105.000 euros i es finança majoritàriament amb una subvenció de la Generalitat. Les obres estaran a punt a finals previsiblement la setmana que ve.
El projecte contempla la preparació d’una gran pèrgola (amb la col·locació ara dels pilars estructurals), zones enjardinades amb espècies aromàtiques, nou arbratge per ampliar les àrees d’ombra, bancs i il·luminació renovada. La plaça es concep com un espai de convivència: per a famílies amb nens, per a la gent gran i clients d’establiments pròxims.
A mitjà termini, l’ajuntament programa una segona fase el 2026 amb jocs infantils i altres elements. La definició final es concretarà després d’una consulta veïnal, de manera que la configuració de l’espai respongui a les prioritats dels residents. El tinent d’alcalde i regidor d’Obres, Sergi Balcells, va subratllar que la plaça “serà el jardí del Centre de Serveis i un lloc on diferents generacions puguin compartir temps i activitats en condicions de confort”.