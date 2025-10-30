REPOBLACIÓ
Crida a les grans ciutats per atreure nous veïns als pobles lleidatans
La Diputació impulsa una nova edició de la campanya ‘Poble petit, gran vida’, que reivindica la qualitat de vida al medi rural. Amb el testimoni de persones que relaten els beneficis d’aquest entorn
Sota el lema Poble petit, gran vida, la Diputació va presentar ahir una nova edició de la seua campanya per atreure persones i famílies de les ciutats a pobles de la demarcació. L’objectiu, segons va explicar el vicepresident de l’ens provincial, Agustí Jiménez, és “donar valor als pobles petits i a la seua gent” i actuar com “un altaveu per difondre les virtuts del que tenim i el que som”. La iniciativa, que es va iniciar el 2024, es reforça ara amb nous testimonis i un anunci que es començarà a emetre avui en televisió i a internet.
La campanya busca mostrar les oportunitats que ofereix la vida en l’entorn rural i destacar la millora pel que fa a qualitat de vida. Els protagonistes de l’anunci són el Daniel i l’Airy, una parella que, després d’anys a Barcelona i altres ciutats, va decidir traslladar-se a les Garrigues i establir-se a Arbeca. “El nostre fill pot créixer en un entorn proper i saludable”, va comentar Airy, mentre que Daniel va subratllar que “a les ciutats costa més crear connexions amb les persones, i aquí des del primer dia hem trobat una comunitat oberta i amb ganes de fer coses”. “Sempre faig campanya als meus amics sobre viure a Ponent”, va dir.
També forma part de la campanya Raquel Iglesias, originària de Cornellà de Llobregat, que es va instal·lar en una masia a Sant Guim de Freixenet per impulsar un projecte de residències artístiques. “La gent espera els seus 15 dies d’estiu per gaudir de la naturalesa i aquí podem fer-ho tot l’any”, afirma, i va afegir que “als pobles hi ha menys soroll, i això afavoreix altres coses, en el meu cas els processos creatius”. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va tancar l’acte destacant que els pobles ofereixen tranquil·litat, salut i comunitat. Va animar ajuntaments, entitats i veïns a promoure projectes que generin vida i mantinguin el paisatge rural com un espai actiu i sostenible.
Els municipis rurals demanen instruments de finançament
Les entitats municipalistes FMC, ACM i Micropobles van plantejar ahir al conseller de Presidència, Albert Dalmau, les seues prioritats per desplegar l’Estatut del Municipi Rural: crear un Mecanisme Rural de Garantia alineat amb la UE, habilitar fons específics i d’inversió per als pobles, impulsar programes d’habitatge assequible i protegit, finançar les escoles rurals, simplificar la normativa administrativa i garantir la participació activa dels municipis rurals. També van reclamar “consens polític, coordinació interdepartamental i diàleg constant amb el món local”. “Cada dia que passa és una oportunitat perduda per millorar l’atenció i els serveis als nostres veïns”, va assenyalar Joan Solà, alcalde de Riner i president de Micropobles.