Espanya avança l'aplicació del sistema Entry Exit a Andorra
Els sol·licitants extracomunitaris de permisos de residència i treball al principat hauran d'acreditar situació regular a l'espai Schengen des del 2 de febrer de 2025
El govern espanyol ha decidit avançar l'aplicació del sistema europeu Entry/Exit System (EES) a Andorra al 2 de febrer de 2025, més de dos mesos abans de la data límit prevista del 9 d'abril, just després del final de la temporada d'hivern, tal i com explica el Diari d'Andorra. Aquesta mesura ha agafat per sorpresa les autoritats andorranes, que han hagut de modificar urgentment el reglament del servei d'immigració per adaptar-se a la nova situació.
Segons ha explicat el ministre portaveu andorrà, Guillem Casal, a partir d'ara tots els sol·licitants extracomunitaris de permisos de residència i treball hauran d'acreditar que es troben en situació regular als estats de l'espai Schengen, sense haver excedit els 90 dies permesos dins d'un període de 180 dies. "Si no poden aportar la documentació, no es podrà tramitar la seva demanda", ha detallat Casal, remarcant que "el treballador no tindrà un problema amb Andorra, sinó amb l'espai Schengen".
Les autoritats andorranes han iniciat converses diplomàtiques amb Espanya per intentar ajornar l'aplicació de la mesura. La ministra d'Interior i Justícia, Ester Molné, s'ha posat en contacte amb el seu homòleg espanyol, el ministre Grande Marlaska, per expressar la preocupació andorrana. "Espanya ha entès la nostra situació i s'ha mostrat oberta al diàleg", ha afirmat Casal, tot esperant que "la data s'ajorni fins al 9 d'abril". És rellevant destacar que, de moment, França no ha notificat cap avançament similar de la data d'implementació.
Impacte en els treballadors temporers
El ministre portaveu ha revelat que des del divendres passat no s'accepten més formularis de sol·licitud sota el sistema anterior. Fins aquell moment ja s'havien tramitat 60 autoritzacions de temporers de la quota general a la d'hivern, als quals també se'ls ha demanat la nova documentació. "Alguns d'ells l'han aportat, però d'altres no. Tot i això, aquests ja els hem acceptat", ha precisat Casal.
La principal problemàtica sorgirà quan aquests treballadors acabin la temporada i marxin del país, ja que "si quan retornin a l'espai Schengen han superat el màxim de dies d'estada i no han renovat el permís, després Andorra se n'haurà de fer càrrec", ha explicat el portaveu governamental.
Preocupació per la gestió dels treballadors temporals
El govern andorrà ha emprès aquesta modificació "per responsabilitat", segons paraules de Casal, qui ha subratllat que "no ens podem fer càrrec dels 4.000 o 5.000 treballadors de temporada". Tot i que ha assegurat que "la temporada no perilla", ha recordat com a exemple extrem el període de la pandèmia, quan "Andorra va haver de fletar avions per retornar els treballadors als seus països".
Paral·lelament, el ministre ha confirmat que les negociacions per tancar l'acord global amb la Unió Europea continuen avançant, tot i que aquest avançament ha accelerat el calendari previst. "Amb la Comissió Europea la negociació es tancarà les pròximes setmanes i esperem, a finals d'any, poder començar a conversar amb Espanya i França", ha indicat Casal. També ha aclarit que "l'acord amb la Unió Europea i l'Entry/Exit no tenen relació, però es complementen", motiu pel qual "els ciutadans andorrans i de San Marino han quedat fora dels controls".