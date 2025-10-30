SUCCESSOS
Detinguda per ‘robar’ 2.000 euros a un difunt que va cuidar
La va sostreure al domicili de la víctima, octogenària, a Bellvís, i li imputen robatori i estafa. Els Mossos l’han arrestat juntament amb la seua parella, els dos amb antecedents
Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimarts a Bellvís una parella acusada de fer compres amb la targeta d’un veí octogenari que havia mort l’agost passat. Es dona la circumstància que la dona havia estat la cuidadora de l’home i tenia les claus de l’habitatge. A l’arrestada, de 42 anys, i a la seua parella, de 46, se’ls imputen els delictes de robatori amb força i estafa.
Els arrestos són el resultat d’una investigació iniciada a mitjans del mes de setembre passat, quan es va rebre la denúncia d’una persona a qui havien fet operacions fraudulentes amb la targeta de crèdit de la seua exparella, que va morir a l’agost. Davant d’aquests fets, agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Mollerussa van iniciar les investigacions per identificar les persones que havien fet extraccions de diners del compte corrent i havien fet compres il·lícites amb la targeta del difunt.
La investigació va permetre identificar els presumptes autors, una dona que havia fet de cuidadora de l’home octogenari i la seua parella, que van aprofitar presumptament que tenien les claus de casa de la víctima per accedir al domicili i sostreure les targetes amb les quals van fer operacions fraudulentes valorades en més de 2.000 euros. Dimarts a la tarda, al voltant de les 16.50 hores, van ser localitzats i arrestats al carrer Raval de Bellvís. Els detinguts, tots dos amb antecedents, van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat de guàrdia de Balaguer.
A començaments de mes, els Mossos van detenir una veïna de Mollerussa com a presumpta autora del robatori de joies en una casa en la qual va treballar com a netejadora el 2022. La dona ja l’havien arrestat a l’agost per robar a les cases on netejava i, arran d’això, els investigadors van destapar aquest nou cas. També van imputar el joier al qual les venia.