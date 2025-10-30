A l’Himàlaia per la ciència
Els quatre alpinistes que aquest mes van iniciar l’ascens al Himlung Himal per estudiar els efectes de l’altura en la salut de les persones tanquen amb èxit l’experiència. No van arribar al cim, ja que van emmalaltir i un es va lesionar, però van recollir dades per a la investigació
Els quatre alpinistes integrants de l’expedició a l’Himàlaia, en concret al l Himlung Himal, de 7.126 metres, han donat per acabada l’experiència que va començar el dia 4 d’octubre per estudiar in situ com afecta l’altitud a l’edema pulmonar i cerebral. Damià Sarró, veí de Bellaguarda, acompanyat per José Ignacio Perdices, de Tremp; Albert Pastor, d’Altafulla; i Miquel Francisco Romeo, de Lleida, han estat els protagonistes d’aquest viatge que qualifiquen d’“èxit” malgrat no haver pogut coronar el cim. El principal objectiu, era aconseguir una sèrie d’ecografies dels muntanyencs a mesura que ascendien, es va poder portar a terme. “Vam poder fer-les des dels 1.400 fins als 6.100 metres, per la qual cosa l’estudi es va poder completar amb totes les garanties”, va indicar Pastor. També va ser una experiència positiva muntar els campaments base 1 i 2.
La situació va canviar a l’hora d’assolir el cim. “Quan portàvem un quilòmetre i mig vam decidir retrocedir, ja que se’ns va fer molt dur. Jo vaig començar a tenir diarrea, el Damià molt mal de cap i el Miquel també anava just de forces”, va explicar Pastor. “A més, durant la baixada del campament número dos a l’u, el Miquel es va fracturar el menisc i el lligament creuat anterior d’una cama i va haver de ser evacuat en helicòpter, ja que es tracta d’una zona de difícil accés, i ens va caldre l’ajuda d’altres persones. Ara som a Katmandú descansant”, va afegir.
L’experiència ha estat bona, asseguren. “Hem aconseguit treballar junts com un equip, que era molt important per aconseguir fer la feina, i estem satisfets. Estem intentant assimilar l’aprenentatge per tornar a pujar muntanyes d’aquestes mateixes característiques”. Pastor explica que l’única ajuda que van utilitzar per ascendir era una corda fixa, “ja que si haguéssim hagut d’obrir una via nosaltres hauria estat molt costós”.
Pastor i Romeu fa una setmana que són a Katmandú, on el segon s’ha recuperat de les lesions i avui viatjarà de tornada a Lleida. Pastor i Sarró seguiran al Nepal fins al 20 de novembre.
Albert Pastor i Damià Sarró prosseguiran al Nepal fins al dia 20 de novembre, ja que a més de l’experiment mèdic que han portat a terme, també promouen un programa solidari per fer donatius en diverses escoles locals.
Es beneficiaran de la instal·lació de dutxes i també rebran quatre projectors i quatre equips de so, a més d’impressores. També es finançarà la reparació del terra d’un col·legi i es repartirà material escolar entre els alumnes, va explicar Pastor. Ho fan de motu proprio, recollint donatius durant tot l’any per adquirir equips que fan falta als centres escolars.
L’expedició ha estat organitzada per Muntanya Viva Associació, entre altres entitats, per aportar dades de cara a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de malalties de muntanya que poden posar en perill la vida dels alpinistes. “Des d’allà hem treballat amb la sonda ecogràfica Butterfly, distribuïda per APR Salud, enviant dades a professionals que feien l’anàlisi del nostre estat de salut des de Lleida”, van explicar els alpinistes.