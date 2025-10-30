MUNICIPIS
Les Avellanes celebra aquest diumenge la 9a Fira de la Sal amb unes 50 parades
El municipi de les Avellanes i Santa Linya celebra diumenge la novena edició de la Fira de la Sal, dedicada a la producció artesanal d’aquest producte i que espera rebre més de sis-cents visitants. La fira se celebra aquest any sota el lema La cuina i la sal. Inclourà un mercat amb mig centenar de parades d’articles d’alimentació i artesania de proximitat, espectacles de música i dansa, jocs infantils i exposicions. El Mercat de la Fira obrirà a les 10.00 a la plaça Major, i el seguirà la inauguració del certamen a les 10.30, amenitzada per Sound de Secà. A les 11.00 hi haurà una actuació de la companyia de dansa Montse Miret i, posteriorment, el cuiner Arnau París pronunciarà una conferència sobre la sal. El certamen acabarà amb una nova actuació de dansa.
L’alcaldessa de les Avellanes, Lídia Ber, va presentar ahir la fira a la Diputació juntament amb la diputada provincial Estefania Rufach. Ber va explicar que les salines del seu municipi estaran acompanyades per les de Gerri de la Sal i que París organitzarà un taller “espectacular” sobre “com utilitzar aquestes sals de diferents maneres”. Per la seua part, Rufach va apuntar que “fires com aquestes ens ajuden a mostrar productes que ens diferencien”.