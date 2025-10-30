Una mitjana de quinze persones al dia utilitzen el menjador social local
Una mitjana de quinze persones al dia fan ús del menjador del Centre de Serveis local, cosa que l’ajuntament qualifica d’èxit en prestacions als veïns de la localitat. Ofereix menús casolans per 9 euros, que inclouen un primer i segon plat i pa, i també acull la celebració de festivitats anuals com la Castanyada, Nadal o Sant Jordi. Garanteix una alimentació equilibrada i la possibilitat d’establir nous vincles entre persones.
El consistori va presentar dilluns la nova programació d’activitats del centre per al curs 2025-2026, un espai municipal pensat per oferir companyia i activitats que millorin la qualitat de vida de les persones majors de 65 anys.
Es tracta d’una plataforma d’atenció integral que fomenta la socialització, la salut física i emocional i l’envelliment actiu. Compta, a més de la cuina-menjador, amb una sala d’activitats, sala de relaxació, gimnàs, consultes externes, sala d’espera, lavabos i dutxes adaptades, bugaderia i zona exterior. Entre les activitats que ofereix hi ha marxa nòrdica amb una vintena de participants, gimnàstica amb més de cent inscrits, i altres activitats com a bingo, bitlles, sardanes i hi haurà un taller sobre l’ús de telèfons mòbils el mes vinent.