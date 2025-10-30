Cues entre Torre-serona i Lleida per les obres de renovació del paviment de la carretera
Les obres duraran uns quatre mesos
La Diputació ha iniciat obres per renovar el paviment de la carretera LP-9211 entre Torre-serona i Lleida, una actuació que es prolongarà durant quatre mesos i que té un pressupost d’1,5 milions d’euros. Així ho va anunciar ahir la corporació provincial, que va indicar que, a més de reparar el ferm, se li aplicarà una nova capa de 5 centímetres per augmentar-ne la durabilitat i se substituirà la senyalització.
Aquestes obres han provocat aquest dijous al matí llargues cues de vehicles en aquesta via.
A més, també es preveu instal·lar nous trams de barreres metàl·liques de seguretat i millorar l’accés al camí de Torrefarrera amb carrils d’acceleració i desceleració per reduir el risc d’accidents.
La diputada provincial responsable de l’àrea de Serveis Tècnics de la Diputació, Cristina Morón, va afirmar que aquesta intervenció “dotarà de més seguretat i comoditat” els usuaris de la carretera.