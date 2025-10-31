40 anys de voluntariat
El cos de Bombers Voluntaris va nàixer fa quatre dècades per combatre els incendis i assistir en accidents. Per celebrar-ho, organitza activitats durant tot l’any. Un total de 34 aspirants opten a ocupar les sis noves places del parc de Guissona
Els Bombers Voluntaris de Guissona estan d’aniversari. Fa quatre dècades es va formar un grup de 15 joves per donar resposta als incendis i els accidents que es produïssin al territori, sota la direcció de Paco Boya com a primer cap del parc.
Ramon Verdés, un dels bombers veterans, recorda que en aquell moment per incorporar-se al cos tan sols van fer proves físiques i mèdiques: “Era totalment diferent”. Verdés compaginava el seu treball a bonÀrea amb el voluntariat com a bomber. En els primers anys, els activaven des de Lleida o Cervera a través dels busques, “els que podíem deixàvem la feina i després recuperàvem les hores”, explica Verdés, qui també va ser cap del parc durant els últims anys abans de jubilar-se.
El 2015 es va inaugurar el nou parc dels Bombers Voluntaris al carrer del Riu Sió i amb els anys han anat millorant els mitjans. Ara disposen d’un vehicle d’aigua per fer front a incendis o accidents de trànsit, entre altres, i un vehicle lleuger per a múltiples serveis, com la recerca de persones desaparegudes.
En aquests moments compten amb 13 bombers, entre els quals tan sols hi ha una dona. Aquest 2025 s’han obert 300 places per accedir al cos de voluntaris a tot Catalunya i sis a Guissona, on s’han presentat un total de 34 persones. L’actual cap del parc, Joan Martínez, explica que amb la nova convocatòria podran ampliar la família i serà més fàcil cobrir tots els serveis. Durant tot aquest any han organitzat diferents actes en motiu del seu quarantè aniversari. “El nostre objectiu era fer-nos visibles, no tan sols celebrar-ho de forma interna, sinó donar-nos a conèixer perquè la gent del poble conegui el nostre treball”. Al març van presentar els actes amb una conferència de Marc Castellnou sobre el canvi climàtic, la pagesia i els incendis de sisena generació, a l’octubre van celebrar la seua primera Diada i a la biblioteca van inaugurar una exposició amb fotografies d’aquests 40 anys i material del cos que es podrà veure fins avui.
Per la seua part, Francesc Moncasí, subinspector i responsable de les comarques de la Noguera, l’Urgell i la Segarra de la Regió d’Emergències de Lleida, va assenyalar que els bombers voluntaris formen part del model mixt de Bombers de la Generalitat. A Lleida és on hi ha més parcs de voluntaris, 22 en total, davant dels 9 de funcionaris. De fet, sempre s’activa primer el parc més proper on es produeix el servei. Segons Moncasí, s’està treballant per modernitzar el cos amb més efectius, més mitjans, tecnologia i coneixements “per poder fer front als incendis en un context de canvi climàtic”.