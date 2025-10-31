El consistori instal·larà 600 plaques solars
Als dos pavellons, a la nau de la brigada i a l’Ateneu. Els habitatges ubicats a 5 km podran obtenir energia verda
L’ajuntament de Guissona fa més de dos anys que treballa en la creació d’una comunitat energètica local. Té previst instal·lar uns 600 panells solars per a autoconsum col·lectiu repartits per les teulades del pavelló 1 d’Octubre, el pavelló 11 de Setembre, la nau de la brigada municipal i a l’Ateneu. El consistori es farà càrrec del cost de la instal·lació de 356 kWp que ascendirà a 357.159 euros i 187.760 estaran subvencionats a través de fons Next Generation.
Les persones que resideixin a 5 quilòmetres de les instal·lacions, és a dir, tot el municipi de Guissona, tindran l’opció de llogar una part de l’energia. Podran reservar un màxim de 2 kW anuals per habitatge i una potència d’un kW amb un cost de 70 euros anuals. Segons el regidor de Medi Ambient, Ramon Sala, podrien beneficiar-se del projecte al voltant d’unes 200 persones i part de l’energia generada es destinarà a usos públics.
La idea inicial de l’ajuntament era que els veïns s’organitzessin per crear la comunitat energètica i que l’administració cedís les teulades municipals per produir energia. Van descartar aquesta opció i el consistori va optar per fer-ho en la modalitat de lloguer. En un primer moment, el projecte contemplava una instal·lació de 100 kW al pavelló 1 d’Octubre i la nau de la brigada, però a començaments d’aquest any la corporació es va acollir a una nova subvenció que els permet ampliar la potència de la instal·lació, estendre-la a altres teulades municipals i incloent una part de les bateries. En aquest últim projecte, un 10% hauran de ser habitatges de persones en risc d’exclusió social. Ara estan redactant el projecte amb la previsió de tenir-lo preparat a finals d’any per licitar l’obra i acabar-la el març del 2026.
En l’últim ple, es va aprovar reduir les bonificacions de l’IBI per a les persones que instal·lin plaques solars fotovoltaiques. Es passarà d’una deducció del 50% al 25% i d’un període de 5 a dos anys a partir del 2026. L’alcalde, Jaume Ars, va recordar que Guissona era un dels ajuntaments amb una bonificació més elevada per aquest concepte i ara com a alternativa aposta per impulsar una comunitat energètica que “pocs consistoris han fet”, va assenyalar Ars. Per la seua part, Sala va concloure que “la producció col·laborativa és més avantatjosa que la individual”.