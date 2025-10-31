Puja un 10% a cases i un 20% a comerços la taxa de residus
El Pla de Barris i Viles contempla inversions de més de 12,5 milions d’euros
L’ajuntament de Solsona va aprovar ahir en el ple un increment de la taxa de residus en un 10% als rebuts domèstics i del 20% per a activitats econòmiques. Així, un habitatge passarà a pagar 130 euros a l’any. La xifra per a comerços dependrà de la seua dimensió i del tipus d’activitat econòmica.
El govern municipal va aprovar també augmentar els preus de les piscines municipals amb la finalitat d’equilibrar-los als costos del servei. Els cursets pujaran entre un 20% i un 30% i les activitats ludicoesportives, entre un 13,65% i un 25%, en funció del nombre de setmanes d’inscripció. Pel que fa als abonaments, desapareix el preu únic de 140 euros per a famílies, que passaran a pagar 45 euros per persona, i l’abonament de temporada per a majors de 15 anys es rebaixa un 20%.
D’altra banda, es va debatre el programa-memòria d’intervenció integral del nucli antic que es va presentar a la convocatòria del Pla de Barris i Viles 2025-2029 de la Generalitat. El consistori ha demanat una subvenció de 12,5 milions. Preveu actuacions en una zona de 12,13 hectàrees i que inclou la plaça del Camp; el passeig Guitart; el pont de Solsona sobre el riu Negre i la plaça de les Moreres. Es portaran a terme projectes de rehabilitació, eficiència energètica, transició ecològica i dinamització sociocomunitària. Entre les accions urbanístiques destaquen la rehabilitació d’edificis emblemàtics, la construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes que connecti el nucli amb el sector del Pont, i la millora de l’eix principal del recinte emmurallat. Així mateix, es va aprovar una modificació de crèdit amb la finalitat de traspassar 25.000 euros dels ajuts a la rehabilitació que no s’han adjudicat per afegir a la partida d’inversions ja existent per comprar un immoble al carrer Val d’Aran, que es destinarà a la borsa d’habitatge.
El ple va aprovar també de manera inicial el nou reglament que regularà l’accés restringit de vehicles al nucli antic. El text, que busca pacificar el trànsit mitjançant càmeres de lectura de matrícules en els principals accessos fora de l’horari comercial, incorporarà la majoria de les al·legacions presentades durant la consulta pública per veïns, un comerç i una formació política. Per una altra banda, el consistori va aprovar també el Document Únic de Protecció Civil (Duprocim), que unifica els plans municipals davant de riscos com nevades, incendis, inundacions o aglomeracions.