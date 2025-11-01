ENERGIA
Aigüestortes es prepara per a la reversió de tres centrals
Encarrega un estudi per determinar les alternatives. Pretén veure la viabilitat de mantenir-les, desmantellar-les o adaptar-les
L’empresa pública Forestal Catalana ha licitat per 78.000 € un informe sobre les alternatives que s’obren al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici amb la pròxima caducitat de les concessions de tres centrals hidroelèctriques ubicades al cor del seu territori.
La del llac Lladrés venç el 24 de juliol de 2028, la d’Espot ho fa el 7 de novembre del 2028 i la de Sant Maurici el 12 de juliol del 2029, segons indica el Llibre d’Aprofitaments de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), la qual cosa obre un escenari nou.
La pràctica totalitat de les centrals fluvials de la conca de l’Ebre la concessió de les quals ha caducat han passat a ser gestionades per la CHE, mentre que les instal·lades en canals han estat tancades.
Les primeres reversions al parc obren una disjuntiva entre desmantellar-les per tornar el règim natural als rius o mantenir-les perquè passin a generar fons per a l’erari públic.
La contracta, finançada amb fons Next Generation, proposa explorar aquestes alternatives en el marc de la “conservació i restauració d’ecosistemes i de la seua biodiversitat”, malgrat que sense descartar res prèviament: proposa “establir el marc de definició de les alternatives” com “no-actuació, desmantellament, adaptació, restauració, etcètera” per “descartar les no viables”.