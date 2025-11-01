MUNTANYES
Illa inaugura el centre de proves d’Olius per millorar la gestió forestal
El hub ha costat 3,8 milions i impulsarà prototips per certificar productes
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va inaugurar ahir el nou Hub Forestal de Catalunya, un centre d’investigació especialitzat en l’àmbit de la gestió forestal sostenible, la biodiversitat i la bioeconomia circular ubicat a Olius (Solsonès) i impulsat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal per accelerar l’ús i l’avaluació de la fusta local serrada o triturada.
Illa va advocar per un “canvi de mentalitat” davant de la situació de deteriorament en la qual es troben els boscos i per fer front als reptes que planteja el canvi climàtic en aspectes com els incendis forestals i les danes. Va proposar afrontar aquests canvis “de la mà de la ciència” i va dir que el Govern treballarà per superar “tots els colls de botella” que es puguin plantejar, segons va informar l’ACN. El nou Hub Forestal de Catalunya ha costat 3,8 milions d’euros, finançats en part pels Fons Climàtics, i s’ha construït amb fusta contralaminada del Pirineu.
Ocupa una parcel·la de 3.900 m2 i disposa d’un laboratori per a assajos preindustrials, una unitat d’assajos i una planta de prototipat en què es desenvoluparan productes innovadors.
Servirà, en general, per fabricar els prototips que requereixen les proves prèvies a la certificació dels productes, tant per projectes propis com per projectes de tercers, i per acompanyar les empreses en el procés de certificació a través dels assajos.
“Podem tenir ensurts si no gestionem les masses forestals”
�“La majoria de ciutadans de Catalunya diran que tenim poc bosc i que cada vegada n’hi ha menys, i és just al revés. A Catalunya hi ha molt bosc i cada any creix més. Si no actuem i gestionem tota aquesta massa forestal podem tenir ensurts importants”, va destacar el president de la Generalitat, Salvador Illa, que va explicar que el Govern treballa en accions com les franges de protecció a les urbanitzacions. “A través de la ciència hem vist com es pot treure rendiment al bosc o com valoritzar-lo”, va recordar en el seu discurs.