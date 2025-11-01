Iniciaràn en mai es òbres deth centre civic e sociau de Salardú
Eth loguèr de pisi e parcatges generarà 300.000 èuros d’ingrèssi ar an
Er Ajuntament de Naut Aran a aprovat eth projècte iniciau deth Centre Civic e Sociau de Salardú, ua òbra que transformarà era zòna damb naues viuendes, equipaments e servicis entara comunitat. Eth projècte executiu se presentarà enes darrères setmanes d’enguan, e es òbres començaràn en mai de 2026.
Eth centre includirà lèu ua trentea d’apartaments, entre eri un quinzeat de viuendes de mès de 45 m² entà majors e un dotzeat de viuendes de dus dormitòris, damb tres d’eres reservades entà loguèr sociau per un maximom de cinc ans. Ath delà, compdarà damb ua piscina cubèrta, gimnàs, consultòris medicaus, un bar restaurant, un centre de dia e espacis entà conferéncies. Eth projècte contèmple un ampli parcatge damb ues 300 places, des quaus 240 seràn entà co-ches e ath torn de 50 serien entà motocicletes. S’estime qu’eth consistòri poderie arténher ath torn de 15.000 èuros mensuaus peth loguèr d’aguestes viuendes, çò que supausarie uns 200.000 èuros annaus, as que s’i ahigerien uns auti 100.000 èuros per concèptes addicionaus. Er Ajuntament de Naut Aran a previst sollicitar un credit entà finançar eth bastiment deth complèx, a despiet que se confide en recuperar era inversion progressivaments dempús dera finalizacion des òbres, que s’executaràn per fases.
Cau rebrembar qu’eth consistòri destinèc un milion d’èuros tara elaboracion deth projècte, qu’a estat dessenhat dempús de remassar prepauses vesiaus e èster condicionat pera normativa urbanistica locau. Ath delà, un estudi geotecnic recentaments amiat endauant a confirmat era idoneïtat deth terren entath sòn bastiment. Era òbra, que poderie superar es 10 milions d’èuros en pressupòst, se finançarà parciauments damb era venda de parcèlles municipaus en zònes coma Baqueira.
Aguest projècte cerque modernizar e ampliar es servicis en Salardú, en tot refortilhar era qualitat de vida des sòns abitants e en tot promòir eth desvolopament sostenible deth municipi.