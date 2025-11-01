Restauren les campanes de la col·legiata d’Àger
El consistori també digitalitzarà el rellotge per donar les hores
Àger ha abordat la licitació de la restauració de les dos campanes originals de la col·legiata de Sant Pere, que presenten un notable deteriorament a causa del pas del temps. El projecte, inclòs en el pla de preservació del patrimoni històric del municipi, compta amb un pressupost de 50.000 euros i amb una subvenció de Cultura. A més, el consistori vol digitalitzar el rellotge del campanar, una actuació que assumirà amb fons propis.
L’alcaldessa, Mireia Burgués, va apuntar que actualment el rellotge només marca les hores, ja que va caldre suprimir el toc dels quarts per problemes tècnics. Amb aquesta intervenció, es pretén tornar al conjunt monumental la seua sonoritat completa, tal com s’escoltava fa anys a Àger.
Els treballs de restauració no es portaran a terme fins al 2026 i la iniciativa pretén recuperar un element simbòlic i sonor i reforçar el valor històric i turístic de la Col·legiata de Sant Pere.