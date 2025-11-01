Retiren l’amiant de la coberta dels dipòsits
S’inverteixen 83.000 euros a renovar el sostre i eliminar aquest producte. ‘Bypass’ per garantir el subministrament d’aigua
Albesa ha iniciat els treballs per retirar l’antiga coberta de fibrociment amb amiant dels dipòsits municipals d’aigua potable. L’actuació va començar dilluns passat amb la retirada del material, i dilluns vinent es procedirà a la instal·lació del nou sostre, totalment segur i lliure d’aquest element contaminant.
Segons va explicar l’alcalde, Antoni Balasch, les obres, a càrrec de l’empresa concessionària del servei de l’aigua, Cassa, no afectaran en cap moment el subministrament d’aigua del municipi. “S’ha habilitat un bypass que permet que l’aigua no passi pel dipòsit, sinó que arribi directament des del pantà de Santa Anna”, va dir.
El primer edil va explicar que l’objectiu principal d’aquesta intervenció és garantir la seguretat dels veïns i evitar qualsevol interrupció del servei durant les tasques de substitució. El cost total de les obres supera els 83.000 euros, dels quals 27.622 procedeixen d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Balasch va explicar que s’ha optat per executar les dos fases de manera consecutiva, primer la retirada de l’amiant i després la instal·lació de la nova coberta, per reduir els terminis d’intervenció i minimitzar les molèsties els veïns.
Aquesta actuació s’emmarca dins del procés d’eliminació progressiva de l’amiant en les infraestructures públiques i privades de Catalunya. La Generalitat va presentar el 2023 un pla integral que preveu la retirada total d’aquest material contaminant abans de l’any 2032, mitjançant un sistema d’ajuts destinat tant a administracions com a particulars i empreses.
Paral·lelament, el Parlament tramita una llei sobre l’amiant, que convertirà en obligatòria la retirada i establirà sancions econòmiques per als titulars d’edificis que no compleixin amb la normativa. A la província de Lleida hi ha, segons dades de la Generalitat, més de 40.000 cobertes amb aquest material, però només s’han registrat 400 sol·licituds d’ajuda per a la seua retirada.