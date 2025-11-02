Demanen reactivar la connexió del Pallars amb Occitània
Prolongant el nou servei d’autobús entre la Pobla i el Pont de Suert. L’associació Promoció del Transport Públic planteja més propostes
L’associació Promoció del Transport Públic (PTP) i la Federació Nacional d’Associacions d’Usuaris del Transport (FNAUT) de França reclamen millorar les connexions entre Catalunya i Occitània. Entre les propostes hi ha la de reactivar l’eix històric entre la Pobla de Segur i Banhèras de Luishon o Marinhac.
Val a recordar que la línia de la Pobla de Segur es va concebre com a part d’una extensa connexió ferroviària que havia d’unir Sent Gironç, al bàndol francès de la frontera, amb Linares (Andalusia), passant per Lleida. D’aquell vast projecte, ideat durant la dictadura de Primo de Rivera, només es va executar el tram entre Lleida i la Pobla. El vessant pirinenc, entre Lleida i Sent Gironç, preveia creuar la serralada mitjançant un túnel internacional a Salau.
Pau Noy, cofundador de la PTP i delegat territorial a Lleida, considera que “ara que França ha reobert la línia de tren Montrejau-Luishon, després de més de deu anys tancada, és el moment de recuperar la idea amb una connexió mitjançant autobús”. Segons Noy, “pot ser que al principi no hi hagi gaire demanda, però sense oferta és difícil que aquesta es generi”. Va proposar per a això aprofitar la recent posada en marxa d’un servei d’autobús entre la Pobla de Segur i el Pont de Suert, passant per Tremp, amb quatre expedicions diàries. La iniciativa consistiria a prolongar una d’aquestes rutes des del Pont fins a Marinhac, passant per Vielha. Una altra alternativa seria ampliar el servei que Alsa ofereix des de la capital de l’Alta Ribagorça fins a Pònt deth Rei, arribant fins i tot a coordinar tots dos recorreguts.
En cas de materialitzar-se, aquesta seria la sisena connexió pirinenca entre Espanya i França, juntament amb les de Portbou, Figueres-Perpinyà, Barcelona–Puigcerdà-Tolosa, Canfranc i el d’Hendaia-Irun, la reobertura dels quals es troba en estudi. Noy va subratllar que aquesta proposta seria comparable a experiències europees com la d’Alsàcia–Baden-Württemberg, on diverses administracions regionals han adquirit una flota conjunta de trens transfronterers per “trencar les fronteres”.
La PTP ha instat la Generalitat, la Moncloa, la Regió d’Occitània i l’Estat francès a establir les bases d’un pla coordinat de serveis i finançament.