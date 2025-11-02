EDUCACIÓ
Els instituts de Lleida, al capdavant en l’arribada d’alumnes amb el curs iniciat
A tot Catalunya un total de 27.254 estudiants es van incorporar fora dels períodes de matriculació ordinaris, 6.598 a Lleida. A l’Alt Pirineu i Aran van ser 1.102 i a les comarques del pla, 5.496
L’Alt Pirineu i Aran i les comarques de Ponent van ser les zones de Catalunya amb més incidència de matrícula viva a l’ESO el curs passat en proporció tenint en compte el nombre d’alumnes que van començar el curs. Un total de 27.254 alumnes es van incorporar per primera vegada al Servei d’Educació de Catalunya fora dels períodes de matriculació ordinaris establerts i que van arribar de fora de Catalunya. El total de moviments va ser de 77.743, que no correspon al nombre d’alumnes, ja que un mateix estudiant pot fer més d’un canvi al llarg del curs, i a la demarcació de Lleida van ser 6.593 canvis.
En números absoluts, la capital catalana és la població amb més matrícules vives, seguida de l’Hospitalet de Llobregat (3.579) i de Lleida (2.545). Mentrestant, la incidència en les àrees més poblades és, en pes relatiu, més elevada en altres zones, com les comarques de Lleida i el Pirineu. A l’Alt Pirineu i Aran constaven 2.743 alumnes matriculats a l’ESO a començaments de curs, però durant el curs les aules van registrar 1.102 moviments d’estudiants tenint en compte que un mateix alumne pot generar més d’un moviment. La Val d’Aran (49%) és la zona amb més incidència, seguida de la Cerdanya (46,6%), el Jussà (39,6%) i l’Alt Urgell (39%).
La regió educativa del pla de Lleida (31,1%) és la segona en la qual la matrícula viva es fa notar, amb 5.496 moviments per un total de 17.650 alumnes matriculats a començaments de curs (sense comptar el Solsonès, que forma part del servei de la Catalunya Central). Així, el Pla d’Urgell (36,6%), les Garrigues (35,6%) i la Segarra (35,4%) van just darrere de les comarques del Pirineu en el pes de moviments d’alumnes al llarg del 2024-2025. A Lleida ciutat es van registrar 2.545 incorporacions d’alumnes i canvis i 8.142 estudiants matriculats a començaments de curs.