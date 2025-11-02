Enllesteixen la millora de les vies locals amb obres a la carretera a Montenartró
L’ajuntament de Llavorsí està reparant la cuneta de la carretera de Montenartró en l’últim quilòmetre i mig d’aquesta via. És el darrer tram que queda per millorar de la xarxa de vies municipals amb què el consistori donarà per acabada la reforma de cunetes del municipi. Segons l’alcalde, Josep Vidal, l’actuació s’ha portat a terme amb una ajuda del pla de camins del Pallars Sobirà. L’objectiu és que totes les vies locals estiguin en bon estat abans que es registrin nevades i gelades a l’hivern. D’altra banda, també han començat les actuacions per eixamplar el pont de la C-13 a l’entrada de la localitat per millorar la seguretat viària de l’encreuament.
En un altre ordre de coses, el consistori està acabant el nou dipòsit d’aigua a Llavorsí, segons va explicar Vidal, perquè entri en funcionament tan aviat com sigui possible. Les obres van a bon ritme i no falta gaire perquè acabain, la qual cosa permetrà que la capacitat d’emmagatzematge d’aigua de boca que ara té la localitat augmenti en 100.000 litres, a més de la que ara es té, va puntualitzar. Aquesta és una actuació important, ja que garanteix el subministrament en èpoques en què l’afluència de visitants es dispara com són l’estiu i l’hivern per l’ocupació de segones residències.