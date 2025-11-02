Fira de Tots Sants de Vilaller sense bestiar per la dermatosi
Vilaller celebra aquest cap de setmana la fira ramadera coincidint amb la festivitat de Tots Sants. La principal novetat és que no s’ha exposat bestiar, com és tradicional, a causa de l’aparició de focus de dermatosi, per la qual cosa Agricultura va vetar la mostra d’animals en fires fins que es controli la malaltia. En aquest sentit, l’alcaldessa, Maria José Erta, va indicar que aquesta circumstància va deslluir el certamen encara que s’han programat altres activitats.
Durant la jornada d’ahir es va portar a terme una conferència a càrrec de Carles Riera, Inspector de Sanitat Animal de la conselleria, i de Jesús del Hierro, cap de l’Oficina Comarcal, que van indicar que en els propers dies es procedirà a vacunar el bestiar a l’Alta Ribagorça.
Ahir també es va celebrar una jornada tècnica sobre la rinotraqueïtis infecciosa en bestiar boví.