ENERGIES
El Govern creu essencials les plantes de biogàs i diu ‘no’ a moratòries
Paneque en defensa la implantació. Tres municipis del Pla d’Urgell les imposen
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va manifestar ahir que la Generalitat no farà moratòries a les plantes de biogàs a Lleida, considerant aquestes centrals “essencials per a la gestió de purins i la descarbonització del territori”.
Ho va dir a Mollerussa, on es va reunir amb els alcaldes del Pla d’Urgell i on va avançar un pla d’ordenació territorial d’aquestes plantes perquè la implantació sigui “ordenada”. Va afegir que s’analitzarà quantes plantes calen i que es planificaran millores en camins i accessos viaris que suportin l’increment de trànsit de camions associat a aquestes instal·lacions.
Davant la preocupació d’alguns ajuntaments del Pla, que ja han aprovat moratòries municipals com Bell-lloc i el Palau d’Anglesola o ho preveuen ben aviat com Bellvís, Paneque va ser contrària a les moratòries. Va afegir que al desembre hi ha prevista una primera reunió a la Vegueria de Lleida per compartir dades sobre les dejeccions ramaderes que s’estan produint i determinar quantes plantes de biogàs caldran per al seu tractament adequat. Va afegir que el Govern vetllarà perquè “la implantació d’aquests projectes sigui d’acord amb les dejeccions que s’estan produint”, evitar que n’hi hagi una proliferació excessiva i potenciar diàleg entre ajuntaments i promotors.
El president de l’ens comarcal, Carles Palau, va apuntar que actualment hi ha 4 expedients oberts a la comarca per a plantes que pretenen tractar 300.000 tones de dejeccions, a més de les que ja en processen 300.000 més, amb una producció comarcal estimada de 700.000 tones anuals de purins, que “s’aproxima al límit de capacitat de tractament”, va dir.
Palau va demanar a la titular de Territori “no autoritzar més plantes” i tenir en compte els recursos disponibles per al seu funcionament. Palau va lamentar la possibilitat que empreses externes, sense vinculació amb el territori, instal·lin aquestes centrals buscant només rendiment econòmic. La suspensió de llicències a plantes de biogàs que han aprovat pobles del Pla respon a la pressió recent d’operadors interessats a construir a la comarca. A Bell-lloc s’han registrat dos sol·licituds de gran capacitat, de 180.000 tones a l’any.