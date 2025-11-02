Més de cent parades en la 24a Fira del Codony de Tremp
Un total de 14 persones van participar en el concurs per elaborar allioli amb aquest ingredient. El programa va oferir un dinar popular, tallers i demostracions culinàries
Més de cent parades i un ampli ventall d’activitats dirigides a tots els públics van protagonitzar ahir la 24a edició de la Fira del Codony de Tremp que “s’ha consolidat en el calendari firal del territori i és una de les més esperades de la tardor”, segons van explicar fonts municipals. L’afluència de visitants va ser molt elevada al llarg de tot el dia i tant els assistents com els expositors van valorar molt positivament el desenvolupament del certamen que combina tradició, gastronomia i cultura popular.
El matí va començar amb un dinar popular en el qual es van poder degustar els sabors típics de la Fira, l’allioli de codony, la llonganissa amb pa torrat i el vi de la Conca de Tremp, a més de celebrar-se al 16a Cursa popular Antoni Camarasa. També va tenir lloc el 24è Concurs d’Allioli de Codony amb catorze propostes que competien.
El productor i xarcuter Jaume Badia va conduir el taller d’elaboració d’allioli de condony, obert a tots els que hi van voler participar, mentre que la reconeguda xef Ada Parellada va oferir una demostració de cuina que va ser seguida per un ampli nombre de visitants, amb receptes en les quals els productes locals i la versatilitat del codony en la gastronomia van ser els protagonistes.
A la tarda la jornada va continuar amb l’espectacle familiar El Somni d’un pardal a càrrec de Circ Pànic, i amb una cercavila dels Gegants de Tremp acompanyats per la Colla Xiragalls de la capital del Jussà i els castellers Malfargats del Pallars, que van omplir els carrers d’ambient festiu.
La Fira del Codony pretén ser una extensa mostra dels aliments del Jussà i, a més del típic allioli de codony, promocionar tots els seus derivats com el codonyat, licors, cerveses, pastissos i molts altres productes, entre els quals mel, oli i vins de gran qualitat, van remarcar les mateixes fonts. També hi va haver parades de cosmètica, moda i bijuteria.
Un certamen únic al territori lleidatà
La Fira del Codony de Tremp és l’única de Lleida i pot ser que de Catalunya dedicada a aquest fruit tan característic i també desconegut, van indicar els responsables del certamen. Per això, és una fira que destaca per la seua singularitat i té identitat pròpia malgrat que aposta també per la promoció de la ciutat i de tots els seus sectors econòmics.