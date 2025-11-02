ADMINISTRACIÓ
Nou impuls a l’Estatut de Municipis Rurals
En sol·liciten el desplegament efectiu
El Palau de la Generalitat va acollir dijous passat una nova reunió d’Eines de Repoblament Rural per continuar avançant en la implementació de l’Estatut dels Municipis Rurals de Catalunya. Els representants locals van fixar quatre eixos prioritaris per orientar el desenvolupament de l’Estatut: adaptar la normativa urbanística a la realitat dels petits municipis; garantir l’accés i la rehabilitació d’habitatges per frenar la despoblació; millorar els serveis a la ciutadania per assegurar la igualtat d’oportunitats, i simplificar els tràmits administratius per facilitar la gestió local. Per la seua banda, el coordinador d’Eines i alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, va destacar la voluntat de treballar “braç a braç amb el Govern” per transformar les propostes en mesures concretes, aportant solucions des del territori amb rigor i esperit constructiu.
Per la seua part, Omar Noumri, alcalde de Castelló de Farfanya i portaveu de l’entitat, va subratllar que Eines reafirma el seu paper com a interlocutor sòlid del món rural català, compromès amb fer de l’Estatut una eina real per a l’equitat territorial i la cohesió del país.