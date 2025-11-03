Amplien i milloren la carretera LV-2341 a Nalec
L’accés des de la C-14. Actuació llargament reivindicada pels veïns que costarà més de 696.000 euros
Després d’anys de reivindicacions veïnals, la setmana passada van començar els treballs de millora i ampliació de la carretera LV-2341, que connecta la carretera C-14 amb Nalec. L’alcaldessa, Susi Sansó, va subratllar que la intervenció, aprovada per la diputació de Lleida –titular de la via– el setembre del 2021, respon a “una reclamació històrica” i “és esperada per tots els veïns”, ja que “permetrà incrementar tant la seguretat viària com la comoditat en els desplaçaments diaris”. Segons Sansó, “l’ampliació de la via millorarà la visibilitat i l’amplada de la carretera, fet que reduirà els riscos per a vianants i ciclistes i afavorirà l’accés dels serveis d’emergència al poble”. Així mateix, va agrair la implicació de la Diputació en l’execució d’aquest projecte.
Les obres es desenvoluparan al llarg d’1,023 quilòmetres, on s’ampliarà la plataforma de la calçada dels 4 i 4,5 metres actuals segons el tram a 6, es renovarà completament el ferm i es rectificaran els traçats considerats més perillosos. També es portaran a terme adaptacions a les obres de drenatge. Els treballs tindran una durada prevista de sis mesos i han estat adjudicats a Romà Infraestructures i Serveis SAU per un import de 680.923,49 euros (IVA inclòs), al qual se sumaran 15.637,40 euros destinats a expropiacions.
En la fase inicial, que va començar la setmana passada, s’executaran tasques de desbrossament que comportaran talls de trànsit.
Així mateix, l’ajuntament ha anunciat que està treballant per ampliar l’accés alternatiu pel camí des de la carretera L-201, amb la finalitat de desviar la circulació de la via principal mentre durin les obres.