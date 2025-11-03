Denunciat el conductor que ha xocat aquest matí contra diversos vehicles a Mollerussa
Els fets han passat aquest dilluns al matí a la Ronda de Sant Pere de la capital del Pla d'Urgell
Un conductor ha provocat un accident a la Ronda Sant Pere de Mollerussa aquest dilluns matí, causant danys a diversos vehicles estacionats. Segons han informat a SEGRE testimonis presencials i agents de la Urbana de Mollerussa, el conductor circulava a alta velocitat quan ha perdut el control del vehicle i s'ha encastat principalment contra un cotxe aparcat, provocant posteriorment altres danys a més vehicles. En total ha impactat contra tres cotxes, un a l'altura del carrer Doctor Fleming, i els altres dos a l'alçada del carrer Orient, tots a la ronda de Sant Pere. Després dels xocs, el conductor ha marxat del lloc dels fets.
Els agents de la Urbana, que disposaven de la descripció i la matrícula del vehicle implicat en l'incident, l'han trobat a la plaça Sant Jaume. Poc després, quan una grua es disposava a retirar el vehicle, el conductor s'ha presentat voluntàriament. Ha donat negatiu tan en la prova d'alcoholèmia com al test de drogues.
Tot i així, ha manifestat que es troba sota un tractament amb medicació forta, que podria haver afectat la seva capacitat per conduir.
Els agents han interposat denúncia administrativa pels danys causats i estan valorant si els fets poden constituir també un delicte penal contra la seguretat viària.