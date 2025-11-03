REGADIUS
Els regants del Canal d’Urgell aproven un pressupost de més de 12 milions per al 2026
Per abordar la tecnificació de la infraestructura amb una ajuda de 800.000 euros i nous projectes de modernització. La comunitat demana més finançament per als agricultors no professionals
La comunitat de regants del Canal d’Urgell va aprovar ahir un pressupost de més de 12 milions d’euros per al 2026, dos milions més que l’import que es va destinar a l’exercici d’aquest 2025, dels quals 2,6 milions es destinaran a inversions. El president dels regants, Amadeu Ros, va explicar que la xifra “supera els 12 milions perquè inclou les obres de Seiasa, empresa pública del ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, amb les tres basses de Juneda, Penelles i Castellserà, que han d’estar finalitzats entre l’abril i el juny de l’any que ve”. Entre les actuacions previstes figura també la pavimentació d’un tram del canal principal. Segons Ros, part dels treballs de manteniment ordinari quedaran incorporats dins d’aquest nou projecte.
Els regants han rebut un PERTE de digitalització per valor de 800.000 euros, finançat al 100%. El projecte forma part del pla estatal de modernització de regadius i haurà d’executar-se en un termini màxim de sis mesos.
“A partir del desembre podrem rebre un avançament del 80% i ens permetrà modernitzar la gestió administrativa i tècnica tant de la Casa Canal com de diverses col·lectivitats, a banda de digitalitzar la xarxa de subministrament per promoure l’estalvi d’aigua”, va assenyalar Ros.
En relació amb el projecte de modernització del canal, va avançar que s’estan tancant gestions amb entitats financeres per facilitar crèdits als regants per pagar l’equipament interior de les finques. “Algunes entitats ofereixen terminis d’entre 20 i 30 anys, tot i que encara estem pendents de tancar acords importants.”
Va insistir que la modernització ha “d’incloure tots els regants” per no deixar sense suport els titulars no professionals les finques dels quals es veuran afectades.
“Els ajuts per moblar les finques poden anar del 40 al 70%, segons es tracti de joves agricultors o professionals, però demanem que es recolzi els propietaris no agrícoles. Al final els beneficiaris seran els agricultors que treballen les terres”, va dir. Va avançar que en els propers dies es farà una reunió amb el conseller d’Agricultura, Oscar Ordeig, a petició del mateix departament.
Quant al finançament, va avançar que es treballa per ampliar els terminis per a l’equipament interior de finques de 5 fins als 10 anys, amb el compromís de “no deixar ningú enrere”.
Ros: “No venim a arruïnar ningú, sinó a enriquir a tots”
“La gent ha d’entendre que no venim a arruïnar ningú, sinó a enriquir a tots. Aquesta modernització del regadiu és una oportunitat per garantir el futur del canal.” Ros va fer aquestes declaracions amb referència al suport necessari de les col·lectivitats al projecte de modernització, que està previst que es voti en assemblea extraordinària el proper 21 de desembre. Va afegir que, segons les ordenances de la comunitat general de regants, l’aprovació del projecte requerirà el suport de dos terços dels vots (el 66%), “encara que cada col·lectivitat manté el seu propi reglament intern i moltes podrien optar per la majoria absoluta de 50+1”.
“No podem imposar res. Cada col·lectivitat decideix.”Va reconèixer que “hi haurà opinions diverses”, però es va mostrar optimista quant al suport necessari per a la modernització, especialment si s’aconsegueixen ampliar els ajuts als no professionals.