Equinoteràpia inclusiva: un centre de l'Urgell ofereix atenció terapèutica assistida amb cavalls en un entorn plenament accessible
El Raconet de Narayan ofereix atenció terapèutica assistida amb cavalls en un entorn plenament accessible i adaptat a les necessitats dels seus usuaris. Amb divuit anys d’experiència, l’equip promou un projecte propi situant el cavall en el centre del procés terapèutic
El Raconet de Narayan és un nou espai d’equinoteràpia situat entre Anglesola i Tornabous que marca una fita per a l’atenció terapèutica assistida amb cavalls. Després de divuit anys desenvolupant intervencions en diferents hípiques, l’equip responsable –Èlia, Fran, Salvador, Rosa i Valia– disposa per fi d’unes instal·lacions completament pròpies i adaptades, dissenyades des de zero per cobrir les necessitats específiques de persones amb diversitat funcional, així com de col·lectius amb diverses realitats socials i de salut.
L’origen es remunta a fa gairebé dos dècades, quan van començar a treballar en teràpies assistides amb cavalls. Malgrat el suport i la convivència amb altres hípiques, les limitacions d’aquests espais feien difícil garantir entorns plenament accessibles i apropiats per als seus usuaris.
Generador d’emocions
Segons els impulsors, el cavall és molt més que un recurs físic: és un “generador de motivació, d’emocions i oportunitats” que, sota la guia de psicomotricistes, integradors i educadors socials, logopedes, fisioterapeutes, terapeutes i psicòlegs, permet avançar en objectius personalitzats.
Destaquen la importància del “triangle terapèutic” entre l’usuari, el cavall i l’acompanyant humà, afavorint l’emergència d’emocions i situacions genuïnes que després poden ser treballades en el context terapèutic o educatiu.
El treball s’organitza tant en sessions individuals com grupals, integrant els nens i els seus companys en projectes inclusius, la qual cosa reforça l’autoestima.
El nou centre disposa de dos cavalls i dos ponis i compta amb pista exterior, lavabos adaptats, zona de joc motriu, sala de psicomotricitat coberta i ambients tranquils que minimitzen els estímuls externs descontrolats. L’espai afavoreix un ambient familiar i còmode, on tant usuaris com professionals poden moure’s millor i aprofitar al màxim les teràpies.