SUCCESSOS
Operatiu policial per la 'rave' il·legal en una finca privada de Santa Linya
Dissabte, un home va resultar ferit crític al patir una parada cardíaca al lloc
Els Mossos d’Esquadra van mantenir aquest diumenge l’operatiu per controlar els accessos a la festa il·legal detectada divendres a la nit a la zona de Sant Marc de Santa Linya, a la Noguera.
Aquest diumenge a la tarda, fonts policials van assenyalar que encara hi quedaven algunes persones però que la majoria se n’havia anat. Dissabte, un home va resultar ferit crític al patir una parada cardíaca mentre participava en la rave.