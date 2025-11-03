Reduiran un 68% el consum elèctric amb el nou enllumenat
L’ajuntament de Vallbona de les Monges millorarà l’eficiència energètica del municipi mitjançant la substitució de l’enllumenat públic per led. L’actuació preveu el canvi de 175 lluminàries al nucli de Vallbona, una actuació a la qual se sumarà la renovació de 41 punts de llum addicionals. El projecte, amb una inversió total de 90.410,68 euros, està finançat pel PUOSC. Una vegada executat, permetrà assolir un estalvi estimat del 68,1% en el consum elèctric municipal, millorant la qualitat lluminosa dels espais i reduint les emissions contaminants. El termini per a la presentació d’ofertes acaba el 23 de novembre.
Paral·lelament, el consistori porta a terme la renovació del clavegueram del carrer Santa Maria, amb un pressupost de 70.802 euros finançat per la diputació de Lleida a través d’una subvenció en matèria de Salut. Els treballs, que executa l’empresa Construccions i Enderrocs A. Rull S.L., culminaran abans d’acabar l’any.
L’alcalde, Eduard Montseny, va destacar que “amb aquestes dos actuacions Vallbona de les Monges reafirma el seu compromís amb la sostenibilitat energètica, la millora dels serveis bàsics i la modernització de les infraestructures municipals”.