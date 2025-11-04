TEMPORAL
Agramunt recorda la riuada mortal de fa deu anys
Ofrena floral en homenatge a les víctimes. L’ajuntament reclama mesures territorials a administracions superiors
Una dècada després de la tràgica riuada que va segar la vida de quatre ancianes de la residència Ribera del Sió, Agramunt va celebrar ahir un senzill acte de record al monument dedicat a les víctimes, ubicat al passeig Josep Brufau. Va consistir en una ofrena floral presidida per l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, acompanyada per membres del consistori, familiars de les víctimes i veïns.
Fernàndez va destacar que “fa deu anys el poble estava menys preparat que ara. Tots els que ho vam viure llavors, si avui rebéssim una indicació, actuaríem de seguida”, encara que va insistir que “aquella riuada va ser de matinada, en plena foscor, i sense que a Agramunt hagués plogut”.
L’alcaldessa va assenyalar que des d’aquell fatídic dia “s’ha treballat perquè fets així no tornin a repetir-se”, encara que el record continua marcat per “molta tristesa i molta indignació”. Va afegir que “es van perdre vides, una cosa irreparable, i moltes cases van patir danys materials importants”.
Finalment, va reclamar la realització d’un estudi territorial que permeti gestionar l’aigua amb sistemes de contenció i va subratllar que no es tracta d’un problema únicament municipal: “Demanem a les administracions superiors que analitzin la qüestió de la inundabilitat com un problema territorial, perquè el riu Sió passa per molts municipis i comarques.”