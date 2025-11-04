Llimbs laborals a la fruita?
La detecció de descoberts en les cotitzacions de temporers culmina la tirallonga d’infraccions laborals de la campanya fruitera. La Seguretat Social ha enviat requeriments a empresaris d’aquest sector
El sector fructícola del Baix Cinca, que travessa un procés de canvi de model en què el format familiar s’empetiteix de manera simultània a l’emergència de l’industrial, està tancant una campanya històrica en l’apartat de les infraccions de caràcter social, en què el ventall d’irregularitats ha inclòs la pràctica totalitat dels àmbits i on la detecció per part de la Seguretat Social d’un cúmul de descoberts en les cotitzacions de temporers ha estat l’últim incident conegut a la zona.
La Tresoreria de la Seguretat Social ha enviat una remesa de requeriments a empresaris de la zona al detectar que una part dels treballadors de temporada que havien contractat durant la campanya de recol·lecció de la fruita no tenien al dia les cotitzacions de l’empresa.
En la majoria dels casos es tracta, segons ha pogut saber SEGRE, de treballadors de nacionalitat estrangera, asiàtica en molts casos, que treballaven en finques i magatzems amb la intermediació d’empreses de serveis i d’ETT (Empresa de Treball Temporal).
L’assegurança reclama ara l’ingrés d’aquestes quantitats, equivalents al 30,57 per cent del salari percebut pels treballadors. L’aportació d’aquests és, per la seua part, del 6,48 per cent.
D’altra banda, la situació detectada per la Seguretat Social al revisar l’activitat laboral a la zona durant l’estiu passat té una altra derivada: en cas de no ser coberts en els terminis que ofereix l’Administració, els impagaments poden arribar a ser perseguits com a presumptes delictes d’apropiació indeguda en el cas d’existir cotitzacions dels treballadors documentades com a ingressos efectivament realitzats als rebuts de nòmina però pendents de pagament a la pràctica. Aquest episodi resulta ser l’enèsim que està relacionat amb la comissió d’infraccions laborals que es dona a la campanya de recol·lecció de la fruita d’aquest any. Aquestes irregularitats han donat lloc a l’obertura de diverses investigacions als jutjats de Fraga.
Així mateix, en quatre d’aquestes causes, obertes arran de les indagacions de la Guàrdia Civil que van culminar amb 13 empresaris i mitjancers detinguts i 4 investigats per delictes laborals i contra els ciutadans estrangers, hi ha imputats quatre ETT i quatre empreses fructicultores.
En aquestes intervencions van ser alliberats un total de 280 treballadors de temporada, la pràctica totalitat d’ells d’origen estranger i la majoria arribats al Baix Cinca mitjançant acords de contractació en origen, allotjats en habitatges insalubres coneguts com albergs de misèria.
Explotació i irregularitats
Els treballadors eren sotmesos a condicions d’explotació en les quals els seus ocupadors o els mitjancers els retenien part del sou per conceptes com la manutenció i l’allotjament, quan el conveni del camp obliga a facilitar-lo gratis o per preus mòdics, o els imposaven elevats deutes que havien d’eixugar. La Guàrdia Civil i Inspecció també han detectat episodis de contractació de treballadors sota falses identitats.