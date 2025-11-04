ENERGIA
Cada municipi haurà d’incorporar una quota d’energia solar o eòlica que fixarà la Generalitat
Els ajuntaments hauran d’incloure àrees per a plaques fotovoltaiques i molins en la seua planificació urbanística. A partir del gener del 2027, quan està previst que entri en vigor el pla territorial
Cada municipi de Catalunya haurà d’incorporar una superfície mínima per instal·lar plaques solars o molins de vent, una quota que establirà la Generalitat a partir del gener del 2027. En aquesta data està prevista l’aprovació i entrada en vigor del pla territorial sectorial (plater) que haurà de regular la distribució de centrals fotovoltaiques i eòliques a tot el territori català. Establirà objectius d’energies renovables per a cada localitat i els ajuntaments hauran d’incloure’ls en la seua planificació urbanística.
Els ajuntaments tindran l’obligació de delimitar terrenys per al desplegament d’energies netes, però podran elegir on situar-los, dins d’àrees que la Generalitat consideri aptes per acollir centrals solars o eòliques. La planificació del Govern donarà prioritat a instal·lar plaques fotovoltaiques en cobertes d’edificis, espais degradats com antigues pedreres o que hagin patit impactes previs, com marges de carreteres.
Tanmateix, l’Executiu català estima que amb aquestes superfícies no n’hi haurà prou per si soles per assolir el 2050 l’objectiu d’un model energètic basat al 100% en fonts renovables. Calcula que per això serà necessari ocupar l’1,2% de tot el territori català, amb 314 quilòmetres quadrats per a centrals solars i 69 per a parcs eòlics. Els primers estudis del plater estableixen àrees prioritàries per a molins de vent que inclouen 5.791 km2 i altres per a centrals solars que sumen 3.362 km2. Gran part d’aquestes estan a Lleida (vegeu els mapes).
Davant la concentració de zones prioritàries al Segrià, les Garrigues, l’Urgell i la Segarra, en altres territoris lleidatans com Aran i les comarques del Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça pràcticament en falten. Fonts de la Generalitat van puntualitzar que el pla inclourà objectius d’energies renovables per a tots els municipis, que variaran en funció de factors com la mida o la capacitat per generar-la, entre d’altres. Així mateix, les instal·lacions solars i eòliques ja existents a cada localitat es restaran de la seua quota d’energies netes.
Els objectius per a cada municipi estan encara per concretar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la directora de l’Institut Català de l’Energia, Anna Camp, van presentar ahir els estudis preliminars del pla davant de presidents de consells comarcals.
El Govern el traurà a informació pública el 2026 i buscarà consens amb els ens locals i el sector de les renovables per aprovar el text definitiu.
Al seu torn, Paneque va indicar que el plater prevaldrà si és incompatible amb la delimitació que han aprovat ja diferents municipis per posar límit a centrals solars i eòliques. No obstant, va valorar que aquesta planificació ajudarà els ajuntaments a regular la implantació d’energies renovables.