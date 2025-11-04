Projecte per assegurar l’edifici de les Monges
Amb una inversió inicial de 350.000 € i en caldran 600.000 més
L’ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar ahir el projecte per assegurar l’estructura de l’edifici de les Monges. Es tracta d’una actuació que té per objectiu reforçar l’ala dreta de l’immoble, als pisos sobre la sala d’exposicions La Cuina i que, “estructuralment parlant, està en ruïnes”, tal com va explicar ahir l’alcalde, Joan Barrera.
D’aquesta manera, el primer edil va explicar que l’estructura es reforçarà en dos fases. La primera, que sortirà a licitació les properes setmanes, suposa una inversió de 335.341 euros que el consistori sufragarà amb un préstec. Sobre la segona, l’ajuntament ultima la redacció del projecte i suposarà una inversió de 600.000 euros més, va apuntar Barrera.
Posteriorment farà falta adequar l’interior de l’edifici, amb una inversió que s’acostarà als 900.000 euros. “Calculem que per poder utilitzar l’edifici fa falta abans una inversió de prop de dos milions d’euros”, va explicar l’alcalde.
L’ajuntament ha inclòs l’actuació dins de Pla de Barris. Aquesta intervenció forma part de l’aposta de la Seu per buscar nous espais on allotjar tots els equipaments culturals, lúdics i educatius.